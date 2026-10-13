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Ankara'da kritik temas! Bakan Fidan ve Gürlek bir araya geldi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'da kritik temas! Bakan Fidan ve Gürlek bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Ankara'da bir araya geldi.

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