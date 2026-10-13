Valilikten 9 milyon lira yardım: Dönüşümü durduran anlaşmazlık

Kardeşler Apartmanı’nda 5 canımızı yitirdik, birçok aile de evsiz kaldı. İstanbul Valiliği, mağdurların acil ihtiyaçları için 9 milyon lira ayırdığını açıkladı. Yaşananlar, kentsel dönüşüm sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi. Kat malikleri arasındaki anlaşmazlıklar, dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri. Taleplerle verilen teklifler bir türlü uyuşmuyor. Maltepe’deki Yonca Sitesi’nde de ortak karar alınamadığı için süreç tıkanmış durumda. Peki, riskli binalar için tüm kat maliklerinin anlaşması şart mı? Hukuki süreç nasıl işliyor? İşte kentsel dönüşümde merak edilenler ve uzmanından yanıtlar.