Ankara’da köstebek yuvasını andıran görüntüler! Kaplu Deresi Yolu 35 köyü Ankara’ya bağlıyor

Kaplu Deresi Yolu, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan 35 köyü Ankara'ya bağlıyor. Ayrıca Esenboğa Havalimanı güzergahında bulunuyor. Ancak pek çok aracın kullandığı Kaplu Deresi Yolu çukurdan geçilmiyor. Yolu sürekli kullananlar ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin seslerine kulak vermesini istiyor. Ankara'dasınız İstanbul'a veya havalimanına gideceksiniz ve bu yolu kullanıyorsunuz. Aman arabalarınıza dikkat, çünkü bu yol adeta mayın tarlası gibi. İçerisi tamamen köstebek çukurlar ile dolu, bu da burayı kullanan vatandaşların araçlarına oldukça büyük hasar veriyor. CİMER’e konuyu ileten Yuva Mahallesi sakinleri, CHP’li Mansur Yavaş’ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yolun bu asfalt sezonunda yapılamayacağı" cevabını aldı.

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