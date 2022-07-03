03 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara'da ambulansa yol vermeyen sürücülere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki

Ankara'da ambulansa yol vermeyen sürücülere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tepki

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2022 20:52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılmasının asla kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, ambulansa yol vermeyen sürücülere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli. Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır. Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı."

Skandal görüntüye Bakan Koca’dan tepki
Skandal görüntüye Bakan Koca'dan tepki
Seçimin kazananı Cumhur İttifakı! Çankırı’nın Dodurga ilçesinde sandıklar açıldı
Seçimin kazananı Cumhur İttifakı! Çankırı'nın Dodurga ilçesinde sandıklar açıldı
MİT’ten nokta atışı operasyon!
MİT'ten nokta atışı operasyon!
6’lı masa 5’inci kez toplandı
6'lı masa 5'inci kez toplandı
Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix’sinde korkunç kaza!
Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde korkunç kaza!
Donanmanın 2. büyük gemisi için geri sayım!
Donanmanın 2. büyük gemisi için geri sayım!
Skandal slogan! İsmail Saymaz lafını bile edemedi
Skandal slogan! İsmail Saymaz lafını bile edemedi
MSB’den “Herkül” ve “Uçan Kale” desteği
MSB’den “Herkül” ve “Uçan Kale” desteği
Suriye’nin kuzeyine 5. harekat hazırlığı
Suriye'nin kuzeyine 5. harekat hazırlığı
Terörist başının posterini açmaya çalıştılar
Terörist başının posterini açmaya çalıştılar
HDP kongresinde skandal görüntüler
HDP kongresinde skandal görüntüler
Doktora darp olayının perde arkası
Doktora darp olayının perde arkası
Daha Fazla Video Göster