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Ankara'da ABD - Rus casus takası! MİT koordine etti...

Ankara'da ABD - Rus casus takası! MİT koordine etti...

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.08.2024 16:45
Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı ifade edildi. Esir takasının Ankara’da MİT koordinasyonunda gerçekleştirileceği öğrenildi.
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Ankara’da ABD - Rus casus takası!
Ankara'da ABD - Rus casus takası!
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