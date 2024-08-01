01 Ağustos 2024, Perşembe
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Ankara'da ABD - Rus casus takası! MİT koordine etti...
Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı ifade edildi. Esir takasının Ankara’da MİT koordinasyonunda gerçekleştirileceği öğrenildi.