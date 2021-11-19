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Ankara Valisi Vasip Şahin patlamadaki son durumu açıkladı: İki kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 19.11.2021 01:23
Ankara bir binada meydana gelen patlamayla ilgili son durumu paylaşan Ankara Valisi Vasip Şahin, ''Yaralılarımızdan maalesef Iraklı Türkmen ailemizden baba ve küçük kızı vefat etti. Şu anda 4 yaralımız iki vefatımız var maalesef.'' ifadelerini kullandı
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