Ankara Valisi Vasip Şahin patlamadaki son durumu açıkladı: İki kişi hayatını kaybetti

Ankara bir binada meydana gelen patlamayla ilgili son durumu paylaşan Ankara Valisi Vasip Şahin, ''Yaralılarımızdan maalesef Iraklı Türkmen ailemizden baba ve küçük kızı vefat etti. Şu anda 4 yaralımız iki vefatımız var maalesef.'' ifadelerini kullandı