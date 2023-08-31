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Ankara Halk Ekmek Fabrikası’ndaki rüşvet belgelendi! Mansur Yavaş geri adım attı

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Giriş: 31.08.2023 18:58
Güncelleme:31.08.2023 19:43
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan rüşvet skandalını belgeleriyle ortaya çıkardı. Skandalın ardından fabrikaya müfettiş atanırken Mansur Yavaş paniğe kapıldı. Konuyu savcılığa taşıdı. Yavaş tarafından tanık olarak gösterilen Hakan Han Özcan, "Ankaralıların hakkını söke söke, sonuna kadar savunurum" açıklamasını yaptı.
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