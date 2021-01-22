Ankara çöpe teslim! Vatandaş ve esnaftan CHP'li belediyeye sert tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanlarına seslenerek "Benim sorumluluk alanıma karışmayın" çağrısında bulunmuş, tehditler savurmuştu. Bakın o sözler sonrası Ankara nasıl çöp ve pis kokuya teslim oldu? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanlarına seslenerek "Benim sorumluluk alanıma karışmayın" çağrısında bulunmuş, tehditler savurmuştu. Bakın o sözler sonrası Ankara nasıl çöp ve pis kokuya teslim oldu? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

VATANDAŞ VE ESNAF ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ÖFKELİ

Vatandaşlar "Hani her şey çok güzel olacaktı?" ifadelerini kullanarak CHP'li belediyeye tepki gösterdiler günlerdir çöp alınmadığını söylediler.



Bir vatandaş, "Dün yine bir heykel açılışı yaptı, olay bitti tamam" diyerek CHP'li belediyeyi alkışladı.