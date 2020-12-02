Mansur Yavaş'ı terleten soru! Cevap bile veremedi: 10 milyar lirayı ne yaptın? Hesap ver

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a 10 milyar liralık bütçeyi nereye harcadığını sordu. İbrahim Melih Gökçek, "Mansur, Murat Köse sana soruyor; "10 milyar lirayı ne yaptın? Hesap ver" diyerek tepki gösterdi. #HesapverMansur hastaghı Türkiye'de birinci dünyada dördüncü sırada yer aldı. İşte Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin belediye meclisinde o konuşması:

"10 MİLYARLIK BÜTÇEYİ NEREYE HARCADINIZ?"

Köse, "20 ayda güzelim Ankara'ya ne yaptınız siz? Ankara Büyükşehir'in 2019 yılı kesinleşmiş harcama bütçesi 5 milyar liradır. Yani Büyükşehir 2019 yılında 5 milyar lira para harcamıştır. 2020 yılı henüz tamamlanmadı ama kesin hesaplardan sonra bakabiliriz. Ancak yine de yaklaşık olarak 5 milyar lira bir harcama yapıldığını tahmin ediyorum. Şimdi bugüne kadar ki yaklaşık iki yılda 20 ayda 2019 ve 2020 yıllarında 10 milyar liralık para harcandı. Bu paralar milletimizin Ankara Büyükşehir'e ve sayın Mansur Yavaş'a emanet ettiği paralardır. Bütçe görüşmeleri saydam şeffaf bir şekilde milletimize hesap verilmesi gereken önemli görüşmelerdir. Bizde size soruyoruz. Sayın başkan ben milletim adına soruyorum Ankaral�� hemşerilerim adına soruyorum. 10 milyarlık bütçeyi nereye harcadınız?" dedi.

BUNUN HESABINI VERECEKSİNİZ

Köse konuşmasına şöyle devam etti: "Şimdi 10 milyar bütçe kullanacaksınız neredeyse. Yok denecek kadar hiçbir iş yapmayacaksınız hiçbir proje yapmayacaksınız. Üstelik de mevcut rutinleri bile sürdüremeyeceksiniz. Cadde üzerindeki güzelim ağaçları kaderine terk edeceksiniz kurutacaksınız. O kadar özenle hazırlanmış yeşil alanları yine kurutacaksınız. İlçe belediyelerin sınırları içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yapması gereken asli hizmetleri yapmayacaksınız ana caddeleri süpürmeyecek, bunu ilçelere yükleyeceksiniz. İlaçlama işini neredeyse hiç yapmayacak bunu da ilçelere yükleyeceksiniz. 10 Milyarlık bütçeyi nereye harcadığınızın hesabını bir şekilde vereceksiniz. Aslında düz bir tabirle sayın başkan ortada resmen açık bir beceriksizlik var. Milletimiz de bunu görüyoruz. Siz de bunu yapamadığınız için maalesef her şey ortada "

"CEVAP BİLE VEREMEDİN"

Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse daha sonra sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Bütçede sorduk. '10 milyar lirayı ne yaptın?' diye. Cevap bile veremedin. Çünkü kestiğin tek kurdela bile yok? Algı balonun patlamak üzere. Hesap ver Mansur!"

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