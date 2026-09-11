CHP’de genel başkanlık hesabı! Kılıçdaroğlu-İnce buluşmasının perde arkası A Haber’de

“Parti kurmak turşu kurmaya benzemez” sözleriyle Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e göndermede bulunan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile resepsiyonda yan yana verdiği pozun ardından yeniden siyasetin gündemine oturdu. Kılıçdaroğlu’nun koruması aracılığıyla İnce’yi yanına davet ettiği belirtilirken, dikkat çeken buluşmanın perde arkası ve İnce’nin CHP’de genel başkanlık hesabı yaptığı iddiası tartışma yarattı. Gazeteci Abdülkadir Selvi, İnce’nin yaşananları “değer verilmesi” olarak gördüğünü belirtirken, CHP içindeki dengeler ve Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylık ihtimali üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.