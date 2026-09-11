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Gıda fiyatlarında suç şüphesine sıkı takip: 5 liralık ürün nasıl 30 lira oluyor?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gıda fiyatlarında suç şüphesine sıkı takip: 5 liralık ürün nasıl 30 lira oluyor?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşın ekonomik hayatını doğrudan etkileyen sektörlere yönelik adli süreçlerin devam ettiğini açıkladı. Piyasaların gereksiz yere tedirgin edilmemesinin önemine dikkat çeken Gürlek, suç teşkil eden manipülatif işlemlerin ise hukuk çerçevesinde karşılıksız bırakılmayacağını vurguladı. Gürlek, gıda sektöründe vatandaşın mağduriyetine yol açan uygulamaların mercek altında olduğunu söyledi.

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