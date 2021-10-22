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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bebek ihalesi! Mansur Yavaş'tan kitre bebek vurgunu... 44 kitre bebek için 366 bin TL ödenmiş

A Haber
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Giriş: 22.10.2021 14:26
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kez de bebek ihalesindeki usulsüzlük iddialarıyla gündemde. Beypazarı Kent Müzesi'ne bağışlanmak üzere "kitre bebek" ihalesine çıkıldı. Ancak 150 ila 750 lira arasında değişen bebeklerin 44 tanesine 366 bin lira ödendiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
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