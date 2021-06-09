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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mansur Yavaş terörü

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Giriş: 09.06.2021 08:44
Ankara Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi'ne Hilal Ayık'ın sözleri ile Mansur Yavaş'ın Meclis üyelerinin konuşmasını engellemesi damgasını vurdu. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'un ilçesine "kıytırık", şahsına ise "militan" ifadesi kullandığını belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
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