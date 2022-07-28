28 Temmuz 2022, Perşembe
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Ankapark nasıl başladı, ne hale geldi? Dev yatırımın talan edilmesine göz mü yumuldu?
Avrupa'nın en büyük tematik parkı Ankapark, 20 Mart 2019'da hizmete girmişti. 7 ay sonra kapanan Ankapark'ın 3 yıl aradan sonra kapılarının açılmasıyla dev projenin enkazı aratmayan görüntüsü Ankaralıları üzdü. Parkın içerisindeki yapıların zarar gördüğü, kablo ve cihazların çalındığı ortaya çıktı. Şimdi ise güvenliğini Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı bir yatırımın nasıl bu hale geldiği sorusuna cevap aranıyor.