Anıtkabir’de 23 Nisan töreni! Numan Kurtulmuş’tan birlik ve beraberlik mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tün yurtta coşkuyla kutlanmaya başlandı. TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla devlet erkanı Anıtkabir'deki törene katıldı. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kurtulmuş, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

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