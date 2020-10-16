Anayasa Mahkemesi darbe yapabilir mi? Uzman isimi A Haber’de yorumladı

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım “Işıklar Yanıyor” mesajını paylaşarak darbe imasında bulundu. Bu mesaja CHP kanadından destek gelirken siyaset dünyası ve vatandaşlar tepki gösterdi. Yakın zaman Brezilya ve Pakistan’da o ülkelerin Anayasa Mahkemeleri ülkelerin devlet başkanlarını ve başbakanlarını görevden alarak darbe yapmışlardı. Darbe iması taşıyan mesajın ardından akıllara “Anayasa Mahkemesi darbe yapabilir mi?” ve “AYM üyesi kime ne mesaj verdi?” soruları geldi. İşte tüm bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Avni Özgürel verdi.

"SİLAHLI BİRİMLER SİZİ ETKİLER VE..."

Gazeteci Avni Özgürel, "Darbe silahla yapılan askeri ve militarist bir eylemdir. Ama sadece bundan ibaret değil. Bazen eline silah almadan o silahlı birimleri harekete geçirebilirsiniz. Bu da bir darbedir. Bu silahlı birimler sizi etkiler bir takım kararlarınızı ona göre açıklarsınız. Siyasetin görev yapmasına engel olursunuz bu da bir darbedir. Türkiye'de 1960'da başlayan süreci göz ardı edemeyiz." diye konuştu.

"KENDİSİNE BİÇİLEN MİSYONU YERİNE GETİRDİ"

Avni Özgürel, "1961 Anayasası ile bir vesayet sistemi kuruldu. Bu sistem Yassı Ada hakimlerine emanet edildi. Anayasa Mahkemesi neden kuruldu? Siyasetin daima arzu edilen yolda ilerlemesi izlemesi gereken yoldan sapabileceği durumda ara ara tokatlayarak yola getirme ihtiyacıyla kuruldu Anayasa Mahkemesi. O tarihten beri de kendisine biçilen misyonu yerine getirdi. 1969 yılında seçilmiş hükümeti baskıyla istifaya zorlayan bir muhtıra." ifadelerini kullandı.