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Başkan Erdoğan AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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