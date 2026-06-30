Başkan Erdoğan AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyeti kabul etti.