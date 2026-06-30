Rusya'dan Sovyetler sonrası ilk gaz ithalatı planı

Kızıldeniz'deki gerilimin petrol piyasalarını sarsmaya devam ettiği bir dönemde, bir kötü haber de enerji devi Rusya'dan geldi. Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik düzenlediği stratejik saldırılar sonrası Rusya'nın pek çok bölgesinde ciddi yakıt kıtlığı baş gösterdi. Kremlin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana ilk kez enerji piyasasını dengelemek için radikal bir kararla doğal gaz ithal etmeye hazırlanırken, halk istasyonlarda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.