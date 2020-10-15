CHP eski milletvekili Barışcan ve arkadaşlarının'de söylediklerine bakacak olursak,"tweet" atmamış, resmen "eylem" yapmış.Doğrusunu isterseniz hepten haksız da sayılmazlar.Zira AYM üyesi herhangi bir troll gibi tweet atamaz.Kaldı ki söz konusu zat-ı muhteremin, "" paylaşımının neyi çağrıştıracağını bilmemesi imkân ve ihtimal dışıdır.Gelgelelim,tahmin edeceğiniz üzre, "AYM kararları uygulanmadığı için 'Işıklar yanıyor' demeye mecbur kaldı... Başka ne yapsın?.." gibi lakırdılarla bu utanç verici "eylemi" arkalıyorlar.Nasıl bir kafayla malul olduklarını anlatabilmek için vülgarize etmeye mecburum:de darbe yapmaya mecbur kaldığını söylemişti... Anarşiyi, vatanın bölünmez bütünlüğünü, parlamentonun cumhurbaşkanı seçemeyecek kadar kadük kaldığını (ila ahir) gerekçe göstermişti.Ee, tabii AYM üyesi o zat-ı muhterem "Işıklar yanıyor" diyecek.Konumu bu kadarına elverişli.Anayasa Mahkemesi üyesi değil deolsaydı, "Çağdaş, demokratik, sosyal, laik hukuk ilkelerine dayalı anayasal düzen tesis edilene kadar ulusumuz adına ışıklarımızı hiç söndürmeyeceğiz..." diyebilirdi.

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Lafı dolaştırmaya hiç gerek yok: "Işıklar yanıyor" ifadesinin meşru gerekçesi olamaz.AYM üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter üzerinden ortaya koyduğu "eylem" tek kelimeyle meydan okumaktır.Anlaşılan o ki...Daha evvel de bisiklet üzerinden yaptığı cıvık polemiğin "" gördüğü destekten aldığı cesaretle kaptırıp gitmiştir.Aklı başında hiç kimse bir yerlerden cesaret almasa gündüz gözüyle böyle bir fecaate imza atmaz.kalkışmasının aktörleri de sonuç itibariyle muhalefete güvenerek harekete geçmişlerdi. (15 Temmuz öncesinin siyasi atmosferinde bozguncuların nasıl tozuttuğunu hatırlarsanız ne demek istediğimi anlarsınız.)Şundan hiç kuşkunuz olmasın:tepki görmeseydi özür dilemek şöyle dursun, kuvvetle muhtemel işaret fişeği mesabesindeki o tweetlerine yenilerini ekleyecekti.

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"Işıklar yanıyor" ifadesi her şeyden evvel Gladyo'nun katlettiği mazlumların aziz hatırasına hakarettir.Bazı lakırdıların özrü ve tevili olmaz.Tıpkı'in yaptığı soykırımı yinelemeyi ima eden hiçbir lakırdının tevili ve özrü olamayacağı gibi.AYM üyesi malum zat bin kez özür dilese de anlamı yoktur.Derhal istifa etmelidir...Hedefi aynı adları farklı iki zıpçıktı partinin yayın organının dediği gibi ortada "" falan yoktur.O polemik bisiklet konusunda saygısızca yaşandı ve bitti.Algı oyunlarıyla "Işıklar yanıyor" paylaşımının maksadını karartmak mümkün değildir.Maksat gayet açık ve nettir.Anayasa Mahkemesi bu zihniyetin ışığını söndürmezse, "27 Mayıs artığı" olarak konuşulmaya mahkûm olacaktır.