Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Engin Yıldırım'ın “ışıklar yanıyor” mesajına flaş yanıt!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı “ışıklar yanıyor” mesajına kapak gibi yanıt geldi.
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Anayasa Mahkemesi Üyesi (AYM) Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı skandal "ışıklar yanıyor" paylaşımına tokat gibi yanıt verdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Anayasa Mahkemesi Üyesi (AYM) Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı skandal "ışıklar yanıyor" paylaşımına tokat gibi yanıt verdi.
"IŞIKLARI MİLLET AÇAR, MİLLET KAPATIR"
Bakan Abdulhamit Gül, "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır." dedi.