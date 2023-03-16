Anavatan Partisi'nden flaş açıklama: Millet İttifakı'na katılmayı reddettik inşallah Cumhur İttifakı'na katılacağız!

Seçimlere artık az bir süre kalırken Cumhur İttifakı'na katılması gündeme gelen Anavatan Partisi'nin Genel Başkanı İbrahim Çelebi A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çelebi Millet İttifakı'ndan kendilerine dolaylı olarak teklif geldiğini söylerken "Resmen Cumhur İttifakı'nda değiliz ama inşallah katılacağız." ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'nın Türkiye'ye bugünlerini mumla aratacağını söyleyen Çelebi çarpıcı bir iddiada bulundu. Çelebi "İBB reklamlardan 1.5 milyon TL rant elde edip İYİ Parti'yi DEVA Partisi'ni ve HDP'yi finanse ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...