ANALİZ - Vatansever komutan: Eşref Bitlis

1993'ün 17 Şubat'ı... O gün Orgeneral Eşref Bitlis korkunç bir kazada hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiği o kazanın sonrasında Türkiye sancı dolu dönemleri yaşamaya başlamıştı. Detaylar analiz haberimizde...

1993'ün 17 Şubat'ı... O gün Orgeneral Eşref Bitlis korkunç bir kazada hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiği o kazanın sonrasında Türkiye sancı dolu dönemleri yaşamaya başlamıştı. Detaylar analiz haberimizde...