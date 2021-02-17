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ANALİZ - Vatansever komutan: Eşref Bitlis

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Giriş: 17.02.2021 11:44
Güncelleme:17.02.2021 11:58
1993'ün 17 Şubat'ı... O gün Orgeneral Eşref Bitlis korkunç bir kazada hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiği o kazanın sonrasında Türkiye sancı dolu dönemleri yaşamaya başlamıştı. Detaylar analiz haberimizde...

1993'ün 17 Şubat'ı... O gün Orgeneral Eşref Bitlis korkunç bir kazada hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiği o kazanın sonrasında Türkiye sancı dolu dönemleri yaşamaya başlamıştı. Detaylar analiz haberimizde...

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Vatansever komutan: Eşref Bitlis
Vatansever komutan: Eşref Bitlis
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