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ANALİZ - Vatansever komutan: Eşref Bitlis
1993'ün 17 Şubat'ı... O gün Orgeneral Eşref Bitlis korkunç bir kazada hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiği o kazanın sonrasında Türkiye sancı dolu dönemleri yaşamaya başlamıştı. Detaylar analiz haberimizde...
1993'ün 17 Şubat'ı... O gün Orgeneral Eşref Bitlis korkunç bir kazada hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiği o kazanın sonrasında Türkiye sancı dolu dönemleri yaşamaya başlamıştı. Detaylar analiz haberimizde...