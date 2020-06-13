ANALİZ - Türkiye Yunanistan hattında neler oluyor? Gerilimin perde arkasında ne var? |Video

Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını kullanarak Akdeniz ve Ege'de sondaj çalışmalarına başlaması Yunanistan tarafında rahatsızlık oluşturmaya devam ediyor. Emelleri suya düşen Atina yönetimi ortamı germeye yönelik politika güdüyor. Peki, bu politikanın arkasında ne var? Detaylar analiz haberimizde...