13 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ - Türkiye Yunanistan hattında neler oluyor? Gerilimin perde arkasında ne var? |Video

ANALİZ - Türkiye Yunanistan hattında neler oluyor? Gerilimin perde arkasında ne var? |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2020 12:14
Güncelleme:13.06.2020 13:24
Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını kullanarak Akdeniz ve Ege'de sondaj çalışmalarına başlaması Yunanistan tarafında rahatsızlık oluşturmaya devam ediyor. Emelleri suya düşen Atina yönetimi ortamı germeye yönelik politika güdüyor. Peki, bu politikanın arkasında ne var? Detaylar analiz haberimizde...
Ankara-Atina hattında neler oluyor?
Ankara-Atina hattında neler oluyor?
Rektör’den şık hareket
Rektör’den şık hareket
CHP'de corona virüs alarmı! Kılıçdaroğlu ile de görüşmüş
CHP'de corona virüs alarmı! Kılıçdaroğlu ile de görüşmüş
Caddebostan'da korkutan manzara!
Caddebostan'da korkutan manzara!
Bakan Soylu açıkladı! Hain saldırı önlendi
Bakan Soylu açıkladı! Hain saldırı önlendi
Caddebostan Sahili'nde ürküten görüntü!
Caddebostan Sahili'nde ürküten görüntü!
Memur Sen'den Türkiye genelinde eylem kararı
Memur Sen'den Türkiye genelinde eylem kararı
CHP'nin itibar suikastı girişimine İletişim Başkanı Altun'dan cevap
CHP'nin itibar suikastı girişimine İletişim Başkanı Altun'dan cevap
Vatandaşla röportaj yapan İmamoğlu'nun ekibine şok!
Vatandaşla röportaj yapan İmamoğlu'nun ekibine şok!
FETÖ’cü Şükür’den HDP’li Kaya’ya destek!
FETÖ’cü Şükür’den HDP’li Kaya’ya destek!
ANTIFA ile PKK-YPG arasındaki kirli ilişkisi
ANTIFA ile PKK-YPG arasındaki kirli ilişkisi
1 dolar için adam öldürenler Ortadoğu'da!
1 dolar için adam öldürenler Ortadoğu'da!
Daha Fazla Video Göster