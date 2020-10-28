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ANALİZ - Siber terör savaşı!

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Giriş: 28.10.2020 13:34
Güncelleme:28.10.2020 13:46
Günümüzde yeni strateji olarak karşımıza çıkan hibrit savaşlar terör örgütlerince propaganda alanı olarak kullanılıyor. Özellikle FETÖ - PKK''nın yaydığı yanlış bilgiler etki ajanlarının eliyle provokatif bir araç haline geliyor. Yeni çağın savaş stratejisi siber savaşın görünmeyen yüzü A Haber'in hazırladığı analiz haberinde...

Dünya değişiyor dünya ile beraber savaş konseptleri de farklı şekillere bürünüyor. Günümüzde hibrit savaşlar, sadece cephede değil dijital medyada ve sosyal mecralarda da devam ediyor. Yeni savaş biçimlerinden biri de silahsız, şiddetsiz çatışma. Yeni çağın yeni saldırı stratejisinin adı siber savaş. Detaylar analiz haberimizde...

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