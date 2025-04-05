ANALİZ| Parti içi kavga, yolsuzluk, ve şaibeli kurultay!

Ana muhalefet partisi CHP, yıllar içinde toplumsal birleştirici rolünden uzaklaşarak, içsel çatışmaların merkezinde bir yapıya dönüştü. Neredeyse yarım asırdır, parti içi kavgalar, yolsuzluk soruşturmaları ve şaibeli kurultaylarla anılan CHP, bugün kendi geleceğini inşa etme konusunda ciddi bir sınavdan geçiyor. Parti içinde süregelen güç mücadeleleri ve yönetim zaafları, CHP’nin kurumsal yapısını zayıflatırken, 19 Mart’ta başlayan yolsuzluk soruşturması da bu süreci daha da derinleştirdi. Peki, bu soruşturmanın ardından CHP nasıl bir rota izledi? Kurultay sürecine hangi gelişmelerle gelindi? Parti kurmaylarının bilinçaltında yatan gerçek düşünceler neler? A Haber Araştırma ve Planlama Servisi, CHP’yi mercek altına aldı. Hazırlanan özel dosya, ana muhalefet partisindeki iç dinamikleri tüm yönleriyle ortaya koyuyor.

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