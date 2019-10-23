23 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.10.2019

ANALİZ - Neden Türkiye'siz bir NATO istiyorlar? İşte yanıtı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ağır bir darbe alan terör örgütleri kirli bir algı operasyonu için harekete geçti. Yabancı basın kuruluşları, Türkiye'nin NATO üyeliğini hedef alan açıklamaları gündeme taşımaya başladı. Peki amaç ne? Türkiye, NATO için nasıl bir öneme sahip? Karalama kampanyası yürütenlerin asıl hedefi ne? Tüm bu soruların yanıtı analiz haberimizde...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmanın perde arkası
Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmanın perde arkası
FETÖ'cü Enes Kanter'den CNN'de küstah sözler!
FETÖ'cü Enes Kanter'den CNN'de küstah sözler!
Van'da terör operasyonu! Askerler tek tek çıkardı
Van'da terör operasyonu! Askerler tek tek çıkardı
Neden Türkiye'siz bir NATO istiyorlar?
Neden Türkiye'siz bir NATO istiyorlar?
Firari FETÖ'cü savcı düzenlenen operasyonlar yakalandı
Firari FETÖ'cü savcı düzenlenen operasyonlar yakalandı
Tunç Soyer çark etti ama ses kaydı çıktı!
Tunç Soyer çark etti ama ses kaydı çıktı!
Türkiye 5 gün içinde 2 önemli güçle anlaşma sağladı
"Türkiye 5 gün içinde 2 önemli güçle anlaşma sağladı"
150 saatin sonunda ne olacak?
150 saatin sonunda ne olacak?
Eski CHP’li vekilden çarpıcı sözler! ‘’Sayın Baykal’ı vermeseydik, Türkiye’nin başına bu melanetler gelmezdi’’
Eski CHP’li vekilden çarpıcı sözler! ‘’Sayın Baykal’ı vermeseydik, Türkiye’nin başına bu melanetler gelmezdi’’
Eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı! ‘’CHP, FETÖ’ye teslim oldu’’
Eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı! ‘’CHP, FETÖ’ye teslim oldu’’
MSB duyurdu: Yeni bir harekata gerek kalmamıştır
MSB duyurdu: Yeni bir harekata gerek kalmamıştır
Başkan Erdoğan'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması
Daha Fazla Video Göster