ANALİZ - Neden Türkiye'siz bir NATO istiyorlar? İşte yanıtı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ağır bir darbe alan terör örgütleri kirli bir algı operasyonu için harekete geçti. Yabancı basın kuruluşları, Türkiye'nin NATO üyeliğini hedef alan açıklamaları gündeme taşımaya başladı. Peki amaç ne? Türkiye, NATO için nasıl bir öneme sahip? Karalama kampanyası yürütenlerin asıl hedefi ne? Tüm bu soruların yanıtı analiz haberimizde...