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ANALİZ - İşte dünden bugüne TÜSİAD gerçeği

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Giriş: 19.12.2021 12:24
Kurulduğu günden bu yana kendi çıkarları uğruna halka ve halkın hükümetlerine hep tepeden bakan bir oluşumu... Aslında ekonomik bir oluşum ama ne hikmetse açıklamarıyla siyasetçilere ve hükümetlere gözdağı vermeye çalışan bir dernekten söz ediyoruz.  Detaylar TÜSİAD analiz haberimizde...
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