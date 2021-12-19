ANALİZ - İşte dünden bugüne TÜSİAD gerçeği

Kurulduğu günden bu yana kendi çıkarları uğruna halka ve halkın hükümetlerine hep tepeden bakan bir oluşumu... Aslında ekonomik bir oluşum ama ne hikmetse açıklamarıyla siyasetçilere ve hükümetlere gözdağı vermeye çalışan bir dernekten söz ediyoruz. Detaylar TÜSİAD analiz haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN