10 milyon TL ödülle aranan terörist!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan FETÖ'de, güç mücadelesi baş gösterirken elebaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine kimin geçeceği tartışması, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul" üyelerine çevirdi. İşte o kurulun üyelerinden biri de Mehmet Erdoğan Tüzün'dü. İşte Tüzün'ün örgütteki yerini anlatan haberimiz.

FETÖ'nün karanlık kurulu. diğer adlarıyla "başyüceler" ya da "istişare heyeti".

İşte o kurulun üyelerinden biri de örgütün başlangıcından bu yana üyesi olan Mehmet Erdoğan Tüzün...



Şu anda firari olan ve adı, İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinde kırmızı kategoride olan Tüzün, örgütün sözde tayin heyeti üyesiydi.

Heyet, tanıkların ifadelerine göre; 1990 yılı sonrası kurulmuş, örgüt içerisindeki her türlü tayin, terfi ve yönlendirmeleri değerlendiriyordu.

Aslında değerlendirmede denemezdi. Ayda bir kez yapılan toplantılarda Fetullah Gülen'in talimatları, görevlendirmeleri muhataplarına iletiliyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan "FETÖ çatı davası" iddianamesinde adı geçen Tüzün'ün bir çok FETÖ üyesi ile sık sık bir araya geldiği ve telefonla irtibatta olduğu da tespit edildi.

Bu arada Tüzün, sadece örgütün karanlık üyesi değildi.

Özellikle FETÖ medyasının deyim yerinde ise başındaki isimlerdendi.

Zaman Gazetesi'nin de içinde yer aldığı Feza Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı, Cihan Haber Ajansı Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Örgüte ait Samanyolu Televizyonunda da yönetim kurulu üyesiydi.

10 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİST

Örgüte ait kaynak holdingin danışmanları arasında da bulunan Tüzün, son olarak 2013 yılından 15 Temmuz darbe girişimine kadar örgütün kurduğu Fatih Üniversitesinde mütevelli heyeti üyesi olarak görev aldı.



Firari olan Tüzün her yerde "terörist" kategorisinde aranıyor.



Hem de başına 10 milyon lira ödül konularak.