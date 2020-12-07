10 milyon TL ödülle aranan terörist!

07 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ - FETÖ'nün karanlık kurulu üyesi: Mehmet Erdoğan Tüzün! Her yerde 10 milyon TL ödülle aranıyor

ANALİZ - FETÖ'nün karanlık kurulu üyesi: Mehmet Erdoğan Tüzün! Her yerde 10 milyon TL ödülle aranıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2020 15:03
Güncelleme:07.12.2020 15:31
15 Temmuz darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan FETÖ'de, güç mücadelesi baş gösterirken elebaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine kimin geçeceği tartışması, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul" üyelerine çevirdi. İşte o kurulun üyelerinden biri de Mehmet Erdoğan Tüzün'dü. İşte Tüzün'ün örgütteki yerini anlatan haberimiz.

FETÖ'nün karanlık kurulu. diğer adlarıyla "başyüceler" ya da "istişare heyeti".
İşte o kurulun üyelerinden biri de örgütün başlangıcından bu yana üyesi olan Mehmet Erdoğan Tüzün...


Şu anda firari olan ve adı, İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinde kırmızı kategoride olan Tüzün, örgütün sözde tayin heyeti üyesiydi.
Heyet, tanıkların ifadelerine göre; 1990 yılı sonrası kurulmuş, örgüt içerisindeki her türlü tayin, terfi ve yönlendirmeleri değerlendiriyordu.
Aslında değerlendirmede denemezdi. Ayda bir kez yapılan toplantılarda Fetullah Gülen'in talimatları, görevlendirmeleri muhataplarına iletiliyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan "FETÖ çatı davası" iddianamesinde adı geçen Tüzün'ün bir çok FETÖ üyesi ile sık sık bir araya geldiği ve telefonla irtibatta olduğu da tespit edildi.

Bu arada Tüzün, sadece örgütün karanlık üyesi değildi.
Özellikle FETÖ medyasının deyim yerinde ise başındaki isimlerdendi.
Zaman Gazetesi'nin de içinde yer aldığı Feza Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı, Cihan Haber Ajansı Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Örgüte ait Samanyolu Televizyonunda da yönetim kurulu üyesiydi.

10 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİST

Örgüte ait kaynak holdingin danışmanları arasında da bulunan Tüzün, son olarak 2013 yılından 15 Temmuz darbe girişimine kadar örgütün kurduğu Fatih Üniversitesinde mütevelli heyeti üyesi olarak görev aldı.

Firari olan Tüzün her yerde "terörist" kategorisinde aranıyor.

Hem de başına 10 milyon lira ödül konularak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

10 milyon TL ödülle aranan terörist!
10 milyon TL ödülle aranan terörist!
TBMM'de bütçe maratonu
TBMM'de bütçe maratonu
Başkan Erdoğan: Büyüme oranı başarımızın tescilidir
Başkan Erdoğan: Büyüme oranı başarımızın tescilidir
Türk İHA'ları saniye saniye kayıt altına aldı
Türk İHA'ları saniye saniye kayıt altına aldı
FETÖ'nün lideri kim olacak?
FETÖ'nün lideri kim olacak?
Başkan Erdoğan’dan AB’ye Doğu Akdeniz resti!
Başkan Erdoğan’dan AB’ye Doğu Akdeniz resti!
İzinsiz çekim yapmışlardı! Böyle götürüldüler
İzinsiz çekim yapmışlardı! Böyle götürüldüler
PKK'nın tehdit ettiği anne A Haber'de
PKK'nın tehdit ettiği anne A Haber'de
Geri sayım başladı
Geri sayım başladı
ANALİZ - Başkan Erdoğan'ın karşı karşıya kaldığı darbeler
ANALİZ - Başkan Erdoğan'ın karşı karşıya kaldığı darbeler
CHP'ye sert eleştiri: 3 tane kurum hedefte
CHP'ye sert eleştiri: 3 tane kurum hedefte
Bakanlık korona vaka sayılarını açıkladı
Bakanlık korona vaka sayılarını açıkladı
Daha Fazla Video Göster