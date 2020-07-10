ANALİZ - Baro ve yargı nasıl CHP’nin arka bahçesi oldu? İşte CHP yargı ve Mehmet Durakoğlu ilişkisi

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, son günlerin belki de en çok konuşulan isimlerinden. Baro düzenlemesine ''Yargıya siyaset karışacak'' diye karşı çıkan isim... Kariyeri gerici uygulamalar ve çelişkili tutumlarla dolu olan Durakoğlu, baroya başörtülü avukat girişini siyasi simge olduğu gerekçesiyle yasaklayan isim aynı zamanda. Ancak kendisi hem baro başkan yardımcılığı hem de CHP divan katipliği görevini birlikte yürütmekten çekinmemiş. İşte CHP, yargı ve Durakoğlu ilişkisi analiz haberimizde..

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, son günlerin belki de en çok konuşulan isimlerinden. Baro düzenlemesine ''Yargıya siyaset karışacak'' diye karşı çıkan isim... Kariyeri gerici uygulamalar ve çelişkili tutumlarla dolu olan Durakoğlu, baroya başörtülü avukat girişini siyasi simge olduğu gerekçesiyle yasaklayan isim aynı zamanda. Ancak kendisi hem baro başkan yardımcılığı hem de CHP divan katipliği görevini birlikte yürütmekten çekinmemiş. İşte CHP, yargı ve Durakoğlu ilişkisi analiz haberimizde..