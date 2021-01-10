ANALİZ- Avrupa'nın sosyal pandemisi: İslam düşmanlığı! Asıl nedeni ne?

Avrupa'da Müslümanların yaşamasını zorlaştıran önlemlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Avrupa medyasında İslam ve Müslümanlar aleyhine çıkan yazıların son 10 yılda ikiye katlanmış olması, tehlikenin boyutlarını açıkça ortaya koyuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un arkasına sıralanmış Avrupa'daki birçok siyasetçi ve medya kuruluşu, gerek BM kararlarına gerekse AB'nin aldığı ilgili kararlara aykırı olarak Müslümanları marjinalleştirip kışkırtarak açıkça nefret suçu işliyor. Bugün Avrupa'da adeta sosyal bir pandemi haline gelen İslam nefretinin nedenleri ve amacı analiz haberimizde...

Avrupa'da Müslümanların yaşamasını zorlaştıran önlemlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Avrupa medyasında İslam ve Müslümanlar aleyhine çıkan yazıların son 10 yılda ikiye katlanmış olması, tehlikenin boyutlarını açıkça ortaya koyuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un arkasına sıralanmış Avrupa'daki birçok siyasetçi ve medya kuruluşu, gerek BM kararlarına gerekse AB'nin aldığı ilgili kararlara aykırı olarak Müslümanları marjinalleştirip kışkırtarak açıkça nefret suçu işliyor. Bugün Avrupa'da adeta sosyal bir pandemi haline gelen İslam nefretinin nedenleri ve amacı analiz haberimizde...