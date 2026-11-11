Avrupa'da bomba ihbarı alarmı! İtalya'da 300'den fazla okul hedef alındı

İtalya, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da okullara e-posta yoluyla gönderilen bomba ihbarları paniğe neden oldu. İtalya'da 300'den fazla okula yönelik ihbar yapılırken, başkent Roma başta olmak üzere çok sayıda okul tedbir amacıyla tahliye edildi. Güvenlik güçleri okul binalarında bomba araması ve güvenlik kontrolleri başlatırken, İtalya hükümeti gelişmeler üzerine acil toplantı gerçekleştirdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tehlike bulunmadığını açıkladı. Peki, üç ülkede peş peşe yapılan ihbarlarla ilgili son durum ne? Roma'daki gelişmeleri A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktarıyor.