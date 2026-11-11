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Devletin sosyal destekleri neler? Yaşlı ve engellilere hangi yardımlar yapılıyor?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Devletin sosyal destekleri neler? Yaşlı ve engellilere hangi yardımlar yapılıyor?

Devletin yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik sosyal destekleri neler? Sosyal yardımlara başvuru şartları, engelli aylığı alma kriterleri ve hane gelirinin nasıl hesaplandığına ilişkin merak edilen ayrıntıları Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, A Haber canlı yayınında anlattı. A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin'in sorularını yanıtlayan Zengin, yaşlı ve engellilere yönelik sunulan hizmetler ile sosyal yardımlardan yararlanmak için aranan gelir kriterlerini açıkladı.

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