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06.10.2019

Yasin Börü ve arkadaşları unutulmadı

6-7 Ekim Kobani olayları sırasında PKK yandaşları kurban eti dağıtan Yasin ve 4 arkadaşını şehit etmişti. Aradan geçen 5 yılın ardından acılar dinmezken, Yasin Börü ve arkadaşlarının sevenleri mezarlarını ziyaret edip dua etti. Acılı ailelerden PKK ve HDP'ye tokat gibi açıklamalar geldi.

7 Ekim 2014'te PKK Diyarbakır sokaklarını kan gölüne çevirdi. 16 yaşındaki Yasin Börü 4 arkadaşıyla kurban eti dağıtmak için sokaktaydı. Terör örgütü PKK yandaşları Yasin Börü ve arkadaşlarını hayattan kopardı.

"HDP PERİŞAN OLUYOR. ALLAH DAHA DA PERİŞAN ETSİN"

"5 yıl oldu ama hiç aklımızdan çıkmıyorlar. Hep aynılar." diyen Yasin Börü'nün basının sözleri dikkat çekti.

asin Börü'nün acılı babası Fikri Börü, "Sağ olsaydı 21 yaşında belki üniversitedeydi. Onların da kendilerine göre hayalleri vardı." dedi.

Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz ise "Gerçekten acısı çok büyüktür. Bu çocukların günahı nedir. Hepimiz Kürdüz. Hepimiz bu memleketin çocuğuyuz. Ne vardı da bizi bu hale düşürdüler." şeklinde konuştu.

Turan Yavaş'ın kardeşi Kenan Yavaş da ağabeyiyle kurban eti dağıtmaya gitmişti, olaylar başladığında eve gitti. Saldırıdan da kıl payı kurtuldu.

Yavaş, "Şiddet olaylarına tanık olunca kendisi de evin tarafına gelmeye çalışıyordu. Aradan 5 sene geçti. HDP bunu yapmakla ellerine bir şey geçmediğini çok iyi anladı ve geçmeyecek de. Her gün daha perişen oluyorlar. Allah onları daha da perişan etsin." ifadelerini kullandı.

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Mehmet G&#220;L Mehmet GÜL

Allah rahmet eylesin inşallah şehitlik mertebesine erişesin. Dualarımız sanadır

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evet0
hayır0
cevapla 07.10.2019 08:29
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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