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18.12.2019

ANALİZ - 40 yıllık ihanet ağı FETÖ ve CHP ilişkisinin perde arkası |Video

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) parti operasyonlarının en önemli aktörü olarak karşımıza çıktı. Hedefindeki siyasi partilerden biri de CHP oldu. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal kaset kumpası ile görevden indirildi ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. İlk adım başarıyla tamamlanmıştı. Daha sonra her şey adım adım ilerledi. İşte 40 yıllık ihanet ağı FETÖ ve CHP'nin dikkat çeken yakınlığının tüm ayrıntılarıyla işlendiği özel analiz haberimiz...

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