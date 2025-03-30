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Anadolu’nun kalbinde yolculuk! Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan’da yola çıkıyor

Anadolu’nun kalbinde yolculuk! Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan’da yola çıkıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.03.2025 12:20
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Diyarbakır arasında turizm amaçlı işletilecek Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin ilk seferine 11 Nisan’da başlayacağını duyurdu. Uraloğlu, seferler kapsamında Malatya ve Elazığ’da turistik duraklamalar yapılacağını da belirtti.
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Anadolu’nun kalbinde yolculuk! Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan’da yola çıkıyor
Anadolu’nun kalbinde yolculuk
Anadolu’nun kalbinde yolculuk
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