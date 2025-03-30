30 Mart 2025, Pazar
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Anadolu’nun kalbinde yolculuk! Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan’da yola çıkıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Diyarbakır arasında turizm amaçlı işletilecek Turistik Diyarbakır Ekspresi’nin ilk seferine 11 Nisan’da başlayacağını duyurdu. Uraloğlu, seferler kapsamında Malatya ve Elazığ’da turistik duraklamalar yapılacağını da belirtti.