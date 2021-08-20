Altın ne kadar olur? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Uzman isim açıkladı

Altın piyasalarında dalgalanma sürüyor. İnişli çıkışlı eğilimde olan altın için yatırımcılar "Altın alınmalı mı satılmalı mı?" sorusunu soruyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz günlerde yaşadığı sert düşüşün ardından yeniden kritik 490 bandının üzerinde kendini attı. A Para'da yayına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy, gram altın ve ons altın üzerinde kritik teknik değerlendirmelerde bulundu. Gram altın için teknik analiz yapmanın kolay olmadığı belirten Paksoy, "Neticede ons altın ve dolar/TL'yi belli bir çarpanla ilerletip gram altın fiyatına ulaşıyoruz" diye konuştu.

Altın piyasalarında dalgalanma sürüyor. İnişli çıkışlı eğilimde olan altın için yatırımcılar "Altın alınmalı mı satılmalı mı?" sorusunu soruyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz günlerde yaşadığı sert düşüşün ardından yeniden kritik 490 bandının üzerinde kendini attı. A Para'da yayına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy, gram altın ve ons altın üzerinde kritik teknik değerlendirmelerde bulundu. Gram altın için teknik analiz yapmanın kolay olmadığı belirten Paksoy, "Neticede ons altın ve dolar/TL'yi belli bir çarpanla ilerletip gram altın fiyatına ulaşıyoruz" diye konuştu.

ALTIN İÇİN KRİTİK MESAJ

Geçtiğimiz günlerde gram altın fiyatları için 460-470 liralar görüldüğünü belirten Paksoy, "Gram altın fiyatları tam 200 günlük hareketli ortalamasına çarpıp döndü. 500 lira seviyesi yukarıda pivot. Demek ki 500 lira altında kaldıkça gram altın tarafında kaldıkça 450-490 seviyeleri kademeli alım bölgesi" dedi.

UZMAN İSİM GRAM ALTIN İÇİN KISA VADELİ AL-SAT STRATEJİSİNİ AÇIKLADI

Gram altın fiyatları için bütün ortalamaların 450-490 bandında konuşlandığını belirten uzman isim, "Kısa vadeli strateji olarak bu bölgede alım fırsatı olarak öne çıkıyor. Yukarıda 510-515 lira seviyesi ara bölge. 535 lira seviyesi önemli ikinci ara bölge. Buraya kadar olan yükselişlerde satım fırsatı" açıklamasında bulundu.

"GRAM ALTIN FİYATLARI 450 VE ALTINA SARKARSA CİDDİ ALIM FIRSATI VERİR"

Orta ve uzun vadede olası 450 lira ve altına çekilme durumunda ciddi alım fırsatları oluşabileceğini ifade eden Paksoy, "Gram altın fiyatı ons altın tarafındaki düşüş ve dolar/TL'deki stabil duruma bağlı olarak 450 liraya hatta onun altına bir sarkma yaparsa yatırımcısına ciddi alım fırsatı verir" dedi.

"TRENDİN KIRILMASI İÇİN 400 LİRANIN ALTINA SARKMASI LAZIM"

Gram altın fiyatları için trendin hep yukarı olduğunu belirten uzman isim, "Bu yükseliş trendinin kırılması için 400 liraların aşağı yönlü geçilmesi lazım. Grafiğe bakarsanız görürsünüz. Hatta bu bile trendi net olarak kırmaz. Ciddi bir düzeltme olarak etiketlenebilir" diye konuştu.

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYE!

Paksoy, "Bir kez daha özetleyeyim, 450-490 bandında kademeli alım, 490 üzerine taşmalarda 500 pivotun üzerinde 515-535 seviyeleri kademeli satım alanı" dedi.

"GRAM ALTIN UZUN VADEDE YATIRIMCISINI KORUYACAKTIR"

Daha uzun vadeli 1-2 yıllık dönem dikkate alındığında ise Paksoy, "İlerleyen dönemde gram altın hem ons, hem de dolar/TL tarafından destek bulabilir. Bundan dolayı orta-uzun vadede gram altın yatırımcısını koruyacaktır diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

PAKSOY: ONS, GRAM ALTIN İÇİN ÖNEMLİ BELİRTEÇ

Gram altın için önemli bir belirleyici olan altının ons fiyatı üzerine de değerlendirmelerde bulunan Paksoy, "Ons altın müthiş bir geri dönüş yaptı. 1800 dolar üzerinde tutunamadı. Aşağı geldi ve 1650 dolar önemli destek seviyesinden döndü. Çok hızlı 1720-1800 bölgesine kendini attı. Bu çok önemliydi" şeklinde konuştu.

"ONS ALTIN İÇİN 1650 DOLAR SEVİYESİNDEN GERİ DÖNÜŞ ÖNEMLİYDİ"

Uzman isim, "Eğer 1700 dolar seviyesinin altında kalsaydı ons altın, için 1650 destek seviyesinin kırılması gündeme gelebilirdi ve bundan sonra biz 1500-1600 dolar bandında yeni bir destek arayışına girerdik" açıklamasını yaptı.

"ALTIN FİYATLARI ÖNEMLİ BİR SIKIŞMANIN İÇERİSİNDE"

Paksoy, altın fiyatlarında sıkışmanın önemli bir boyuta ulaştığını belirterek, "Bir noktadan sonra altın yönünü bulacak. Bu güvenli liman sebebiyle mi emtia nedeniyle mi olacak izleyip göreceğiz" sözlerine yer verdi.

"FİZİKSEL TALEP SÜRÜYOR"

Altında fiziksel talebin sürdüğünü belirten uzman isim, "Ons altında 1900-1970 seviyesi tepe oldu. Aşağıda 1650-1700 bandı destek oldu. Ancak ağırlıklı işlemler 1700 ile 1900 arasında oluyor. Bu bağlamda 1800 seviyesinin pivot olduğu bir bölge" mesajını verdi.

"PİYASA ALTINDAN VAZGEÇMEDİ"

Altın fiyatları için aşağı yönlü risklere rağmen piyasanın altından vazgeçmediğini savunan Paksoy, "Merkez bankalarının geri çekilme senaryoları dolayısıyla altında bir baskılanma var ancak Covid-19 sürecinde yeni dalga ihitmali, jeopolitik riskler, finansal riskler, küresel iklim değişikliği vs… masada kaldıkça altında her düşüş alım fırsatı yaratıyor" ifadelerini kullandı.

"ONS ALTIN EYLÜL'DEN SONRA BELİRLEYİCİLERDEN BİRİ OLACAK"

Altın piyasasında süreci çok iyi takip etmek gerektiğini belirten uzman isim, "Ons altın Eylül'den sonra belirleyicilerden biri olacak. Aşağı mı yukarı? Ama yukarı olursa dünyada birçok grafiği ters taraftan okumak zorunda kalabiliriz. 1900-1970 geçilirse çok şey değişir" cümlesine yer verdi.