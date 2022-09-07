08 Eylül 2022, Perşembe
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Altılı masanın planı ortaya çıktı! İşte HDP'nin Millet İttifakı'ndan talepleri
Eski Bakan Bülent Akarcalı A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Millet İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Akarcalı HDP'ye bakanlık vaadine ilişkin "Gürsel Tekin 'HDP'ye bakanlık' söylemiyle 6'lı masanın işlevsizliğini ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Akarcalı ayrıca HDP'nin Millet İttifakı'ndan taleplerini de açıkladı. İşte detaylar...