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Alper Gezeravcı ilk deneye başladı! Tuz Gölü'nde yetişen endemik bitki türü uzayda test ediliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 14:20
Merakla beklenen haber geldi, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, deney çalışmalarına başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışmalarına başlanılan ilk deneye ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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