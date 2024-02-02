02 Şubat 2024, Cuma
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Alper Gazeravcı ne zaman dönecek? Süreç nasıl işleyecek?
Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı için, şimdi de dönüş macerası başlıyor. Gezeravcı'nın güvenli bir şekilde yeryüzüne dönebilmesi için nefesler tutulmuş durumda. Peki, Türkiye'nin ilk astronotu dünyaya ne zaman dönecek, süreç nasıl işleyecek?