02 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Alper Gazeravcı ne zaman dönecek? Süreç nasıl işleyecek?

Alper Gazeravcı ne zaman dönecek? Süreç nasıl işleyecek?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2024 09:52
Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı için, şimdi de dönüş macerası başlıyor. Gezeravcı'nın güvenli bir şekilde yeryüzüne dönebilmesi için nefesler tutulmuş durumda. Peki, Türkiye'nin ilk astronotu dünyaya ne zaman dönecek, süreç nasıl işleyecek?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MOSSAD’ın casusluk çetesi çökertildi
MOSSAD'ın casusluk çetesi çökertildi
4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Enver Aysever Ankara’da gözaltına alındı
Enver Aysever Ankara'da gözaltına alındı
ABD’den iadesi sağlanan eserler
ABD’den iadesi sağlanan eserler
Bölgede yaşadıklarını anlatırken...
Bölgede yaşadıklarını anlatırken...
6 Şubat depremlerinin 1. yılı!
6 Şubat depremlerinin 1. yılı!
Ramazan Hoca cinayetinde yeni detaylar
Ramazan Hoca cinayetinde yeni detaylar
MİT ve Emniyet’ten MOSSAD’a operasyon
MİT ve Emniyet'ten MOSSAD'a operasyon
Kılıçdaroğlu Özel’i yalanladı
Kılıçdaroğlu Özel'i yalanladı
Alper Gazeravcı ne zaman dönecek?
Alper Gazeravcı ne zaman dönecek?
Filistinlileri canlı kalkan yaptı!
Filistinlileri canlı kalkan yaptı!
Teröristler neden Kayseri’ye gitti?
Teröristler neden Kayseri'ye gitti?
Daha Fazla Video Göster