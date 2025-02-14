Almanya’daki saldırıda soru işaretleri! Yaralanan Türklerin durumu nasıl?

Almanya'nın Münih kentinde dün bir araç kalabalığa dalmıştı. İşçi sendikasının gösterisi sırasında gerçekleşen olayda 28 kişi yaralandı. Araçlı saldırı kaza mı terör saldırısı mı? Saldırıda yaralanan Türklerin durumu nasıl? A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan son durumu aktardı.

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