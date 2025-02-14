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Almanya’daki saldırıda soru işaretleri! Yaralanan Türklerin durumu nasıl?

Almanya’daki saldırıda soru işaretleri! Yaralanan Türklerin durumu nasıl?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 13:38
Almanya'nın Münih kentinde dün bir araç kalabalığa dalmıştı. İşçi sendikasının gösterisi sırasında gerçekleşen olayda 28 kişi yaralandı. Araçlı saldırı kaza mı terör saldırısı mı? Saldırıda yaralanan Türklerin durumu nasıl? A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan son durumu aktardı.
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Almanya’daki saldırıda soru işaretleri! Yaralanan Türklerin durumu nasıl?
Yaralanan Türklerin durumu nasıl?
Yaralanan Türklerin durumu nasıl?
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