15 Ocak 2024, Pazartesi
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Almanya'da protesto dalgası büyüyor! Çiftçilerden yeniden sokaklarda
Almanya'da çiftçilere yönelik vergi artışlarının kısmen geri çekilmesi, öfkeyi dindirmeye yetmedi. Çiftçiler bu kez de başkent Berlin'de büyük bir gösteri yapacak. Son gelişmeleri Sabah gazetesi Almanya temsilcisi İsmail Erel A Haber canlı yayınında aktardı.