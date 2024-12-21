21 Aralık 2024, Cumartesi
Almanya’da Noel pazarına saldırı! A HABER OLAY YERİNDE
Almanya'da yılbaşı hazırlıkları için kurulan Noel pazarında dehşet yaşandı. Aracıyla son sürat kalabalığın arasına dalan bir kişi, yaklaşık 400 metre boyunca önüne çıkanları ezip geçti. Saldırıda biri çocuk 2 kişi öldü, 68 kişi de yaralandı Yakalanan failin ise Almanya'da yaşayan 50 yaşındaki Suudi Arabistanlı bir doktor olduğu ortaya çıktı. Olay yerinden son gelişmeleri Sabah gazetesi muhabiri Mustafa Akbaba anlattı.