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Almanya’da Noel pazarına saldırı! A HABER OLAY YERİNDE

Almanya’da Noel pazarına saldırı! A HABER OLAY YERİNDE

Kübra Kılıç
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Giriş: 21.12.2024 09:46
Almanya'da yılbaşı hazırlıkları için kurulan Noel pazarında dehşet yaşandı. Aracıyla son sürat kalabalığın arasına dalan bir kişi, yaklaşık 400 metre boyunca önüne çıkanları ezip geçti. Saldırıda biri çocuk 2 kişi öldü, 68 kişi de yaralandı Yakalanan failin ise Almanya'da yaşayan 50 yaşındaki Suudi Arabistanlı bir doktor olduğu ortaya çıktı. Olay yerinden son gelişmeleri Sabah gazetesi muhabiri Mustafa Akbaba anlattı.
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Almanya’da Noel pazarına saldırı! A HABER OLAY YERİNDE
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