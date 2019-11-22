Almanya adına çalışan FETÖ'nün casus avukatı yakalandı

Türkiye'den kaçan binlerce FETÖ'cü ve PKK'lının gittikleri ülkelerdeki iltica trafiğini yöneten avukat Yılmaz S., dört ay süren takip sonucu yakalandı. Almanya adına çalışan Yılmaz S.'nin, üzerinde ve İstanbul'daki bürosunda FETÖ soruşturmalarında adı geçenlere ait binlerce belge bulundu. Tutuklanan Yılmaz S., "casusluk"tan yargılanıyor.