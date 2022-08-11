Almanya 1 yılda selin izini silemedi! Türkiye selin yıktığı ilçeleri yeniden kurdu

1 yıl önce bugün Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin yaralarını devlet hızla sardı. Yollar, köprüler ve altyapılar yenilendi. Aynı tarihlerde Almanya'da yaşanan sel felaketinin izleri ise halen silinemedi. Almanya, sel bölgesine ne bir çivi çaktı ne de halka yardım götürdü. Yardım konutlarından bile kira talep edildi. Kendini çaresiz hisseden 20 kişi intihar etti. Detayları Almanya'dan A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN