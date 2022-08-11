11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Almanya 1 yılda selin izini silemedi! Türkiye selin yıktığı ilçeleri yeniden kurdu

Almanya 1 yılda selin izini silemedi! Türkiye selin yıktığı ilçeleri yeniden kurdu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.08.2022 10:50
1 yıl önce bugün Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin yaralarını devlet hızla sardı. Yollar, köprüler ve altyapılar yenilendi. Aynı tarihlerde Almanya'da yaşanan sel felaketinin izleri ise halen silinemedi. Almanya, sel bölgesine ne bir çivi çaktı ne de halka yardım götürdü. Yardım konutlarından bile kira talep edildi. Kendini çaresiz hisseden 20 kişi intihar etti. Detayları Almanya'dan A Haber muhabiri İsmail Erel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Almanya 1 yılda selin izini silemedi
Almanya 1 yılda selin izini silemedi
YİK toplantısına başkanlık edecek
YİK toplantısına başkanlık edecek
Türkiye farkı
Türkiye farkı
İnce’den Yanardağ’a yaylım ateşi!
İnce'den Yanardağ'a yaylım ateşi!
Ankara kulislerinde bomba iddia! Devlet içinde çok sayıda kişi takibe alındı
Ankara kulislerinde bomba iddia! Devlet içinde çok sayıda kişi takibe alındı
Abdülhamid Han ilk görev yerinde
"Abdülhamid Han ilk görev yerinde"
3 gemiye anlamlı isim
3 gemiye anlamlı isim
İçişleri’nden Kılıçdaroğlu’na çağrı
İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na çağrı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile ortak basın toplantısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile ortak basın toplantısı
Bir günde 22 terörist öldürüldü
Bir günde 22 terörist öldürüldü
3 TV’de CHP-İYİ Parti’den maaş alanlar var
"3 TV'de CHP-İYİ Parti’den maaş alanlar var"
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Ankara’da
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Ankara'da
Daha Fazla Video Göster