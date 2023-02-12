13 Şubat 2023, Pazartesi
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Alkışlar Şeyma hemşireye! Deprem anında verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem Gaziantep'te de çok sayıda can kaybına neden olurken yüzlerce bina da yıkıldı. Depreme hastanede görev yaptığı esnada yakalanan hemşire Şeyma Alakuş herkesin dışarı kaçtığı anlarda hastalarının yanına koştu. Hastalarını kucaklayarak tahliye etmeye çalışan Alakuş'un o görüntüleri izleyenleri duygulandırdı. İşte detaylar...