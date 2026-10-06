Ali Kasım Tuna, İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanlığına aday oldu

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Avukat Ali Kasım Tuna, meslektaşlarının yoğun katılım gösterdiği görkemli bir lansman programıyla hedeflerini ve projelerini duyurdu. Mesleğin tüm kıdem ve yaş gruplarından avukatların salonu doldurduğu gecede kararlılık mesajı veren Tuna, genç avukatların yaşadığı ekonomik sıkıntılardan vekalet ücretlerinin tahsiline, kurumsal iş birliklerinden kriz anlarında avukatın yanında duran güçlü baro yapısına kadar pek çok vizyon projesini kamuoyuyla paylaştı.