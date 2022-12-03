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Ali Babacan'dan 'Abdullah Gül' itirafı: Evde bir araya geliyoruz görüşlerini paylaşıyor

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Giriş: 03.12.2022 01:52
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında, altılı masadaki adaylık kaosunu daha da perçinleyecek açıklamalarda bulundu. "Artık zamanı geliyor, herkes kim olur, kim olmaz diye zihinsel egzersizlere başlasın" diyen Babacan, 2023'te 'çatı aday' olacağı konuşulan Abdullah Gül için, "Evde oturup görüşmelerimiz oluyor, belli konularda görüşlerini bizimle paylaşıyor" ifadelerini kullandı.
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