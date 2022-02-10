Algı yönetimi nasıl yapılır? 25. kare ile algı nasıl oluşturulur?

Algı yönetimi Amerikan ordusu tarafından ortaya konulmuş bir kavram. Amaca ulaşmak için cephane yerine dili kullanarak, insanları, hatta devletleri yönlendirmek için kullanılan tehlikeli bir silah aslında. Peki algı nasıl oluşturuluyor, insan beyni algı ile gerçeği nasıl ayırt edebilir? A haber uzman isimlere sordu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN