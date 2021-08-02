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Alevlere havadan müdahale | 4 ildeki yangınlara helikopter ve uçaklar ile müdahale ediliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2021 16:51
Kentte 7 noktada alevlerle mücadele… Yangın bölgesinden 300 ihbar alındı, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Muğla'da yangın bölgesinden 10 bin vatandaş tahliye edildi, 13 yerleşim yeri boşaltıldı, 70'in üzerinde bina yandı 5 günde 132 yangından 125'i kontrol altında 7'si devam ediyor. 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi bölgede yangınlara 5 binin üzerinde personelle müdahale ediliyor. 300'e yakın ihbar var, yangınlarla ilgili özel ekip kuruldu. Detayları A Haber muhabirleri Melis Coşan İslamoğlu ve Vural Efecik canlı yayında aktardı.
Alevlere havadan müdahale
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