04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Alevler Termik santrale ulaşmadan durduruldu | Kemerköy Termik Santrali çevresinde tedbirler artırıldı
Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Deniz kuvvetlerine ait bir firkateyn de bölgede. Öte yandan Milâs’ta alevlerin tehdit ettiği Kemerköy termik santrali var. Termik santralde yangın tehdidi sürüyor mu? Detayları A Haber muhabirleri Melis Coşan İslamoğlu, Ata Gündüz Kurşun ve Sefer Ayçe canlı yayında aktardı.