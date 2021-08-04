Alevler Termik santrale ulaşmadan durduruldu | Kemerköy Termik Santrali çevresinde tedbirler artırıldı

Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Deniz kuvvetlerine ait bir firkateyn de bölgede. Öte yandan Milâs’ta alevlerin tehdit ettiği Kemerköy termik santrali var. Termik santralde yangın tehdidi sürüyor mu? Detayları A Haber muhabirleri Melis Coşan İslamoğlu, Ata Gündüz Kurşun ve Sefer Ayçe canlı yayında aktardı.